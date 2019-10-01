الإسماعيلى ضد المصرى.. الضظوى الهداف وثلاثى يجسدون دور العميل المزدوج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مواجهة منتظرة تجمع الإسماعيلى مع المصرى فى ديربى خط القناة فى الخامسة والنصف عصر الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الــ2 بمسابقة الدورى المحلى. ونرصد هدافى ديربى القناة على مدار التاريخ قبل موقعة برج العرب.. يحتل السيد الضظوى نجم المصرى صدارة هدافى مواجهات الديربى برصيد 12 هدفًا ويليه عماد سليمان من الإسماعيلى برصيد 10 أهداف. Advertisements وجاءت قائمة هدافى الإسماعيلى فى شباك المصرى .. عماد سليمان 10 أهداف وشحتة 9 أهداف، و5 أهداف لكل من عوض عبدالرحمن وصلاح أبو جريشة وعلى أبو جريشة وخالد القماش وأسامة خليل. وهدافو المصرى فى مرمى الإسماعيلى بمسابقة الدورى .. السيد الضظوى 12 هدافا ومسعد نور برصيد 8 أهداف، و جمال جودة برصيد 4 أهداف. وجسد الثلاثى عوض عبدالرحمن ومحمد فضل وإيهاب جلال دور العميل المزدوج بعدما سجلو فى شباك الفريقين. ويعد حسنى عبد ربه والراحل مسعد نور، أكثر لاعبى الفريقين مشاركة فى الديربى.

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