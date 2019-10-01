رياضة | دي خيا يفتح النار على لاعبي مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي خيا يفتح النار على لاعبي مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن النجم الدولي الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، هجومًا عنيفًا على زملائه في الفريق، بسبب الهفوة الدفاعية التي جاء منها هدف النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم الغريم التقليدي أرسنال، في مباراة الفريقين، التي أقيمت مساء أمس الإثنين.

والتقى الشياطين الحمر امس الإثنين بقريق الجانرز، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وخلال هذه المباراة فشل لاعبي مانشستر يونايتد في الحفاظ على تقدمه بهدف النجم الرائع سكوت مكتوميناي، ليسجل أوباميانج هدف التعادل من انفراد تام بمرمى الحارس الإسباني، بعد هروبه من مصيدة التسلل.

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وعقب انتهاء المباراة وخلال تصريحات صحفية، أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال دي خيا: "نحن مانشستر يونايتد، لذا يتوجب علينا الفوز بهذه المباريات".

وواصل اللاعب بقوله: "يجب على اللاعبين إظهار ردة فعل مختلفة واللعب بشكل أفضل مما يقدمونه حاليا، كما أننا بحاجة للمزيد من التحسن، فالهدف كان خطأ كبيرا منا، وأهدينا أرسنال هدفا مهما".

وأتم تصريحاته قائلاً: "الحكم المساعد لم يرفع رايته، ونعلم أن هناك تقنية فيديو، وكان من المفترض عدم الوقوف أو الانتظار، لذلك نحن بحاجة للتعلم من تلك الأخطاء".

ومن الجدير بالذكر انه قد حافظ فريق أرسنال بهذا التعادل الثمين على تواجده بين الـ4 الكبار في جدول ترتيب البريميرليج، بوصوله إلى النقطة 12، فيما استقر مانشستر يونايتد في المركز العاشر برصيد 9 نقاط.