رياضة | مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر الآن beIN YouTube AFC

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر الآن beIN YouTube AFC والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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كورة ستار KORA STAR ، حيث كشف الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال السعودي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أن المباراة ستكون صعبة جدا بالنسبة للطرفين.

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، حيث عبر لوشيسكو خلال تصريحاته الصحفية عن صعوبة المباراة، قائلاً: "نعلم مدى صعوبة المباراة، فهى تجمع بين فريقين من أفضل فرق القارة الآسيوية، وأتوقع أن تكون مواجهة مثيرة ستحسم مع الدقائق الأخيرة”.

كورة جول KORAGOAL، حيث اختتم لوشيسكو تصريحاته قائلاً: "نتطلع إلى تحقيق الفوز في المباراة، وقمنا بالاستعداد للمباراة جيدًا، ونعلم كل نقاط القوة والضعف عن المنافس، وأظهر اللاعبين حماسًا كبيرًا لخوض المباراة.

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الأسطورة livehd7 بث مباشر، حيث ذكر الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي السد القطري، خلال تصريحاته الصحفية قبل مباراة الهلال السعودي المقرر إقامتها مساء غدٍ الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا، المذاعة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 مؤكدًا على جاهزية فريقه لخوض اللقاء.

كول كورة COOLKORA، وواصل تشافي، نجم برشلونة الإسباني السابق حديثه عن اللقاء قائلاً: “تنتظرنا مواجهة صعبة أمام فريق يتميز بقوته ضمن فرق القارة الآسيوية”، فلن تكون المباراة صعبة في ظل الحالة المعنوية الرائعة التي يمر بها الهلال في الفترة الأخيرة بتربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري.

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، وتابع تشافي تصريحاته قائلاً: “من الطبيعي الشعور بظغط قبل مبارايات الأدوار النهائية، ولكن سنلعب للانتصار فقط سواء على أرضنا أو خارج قواعدنا.

بث مباشر كورة أونلاين KORAONLINE، حيث اختتم الملقب بزرقاء اليمامة تصريحاته قائلاً: "تعلمنا الكثير من اخطائنا في مباراة نصف النهائي للموسم الماضي أمام بيرسبوليس الإيراني، ولكن الأمر سيكون مختلف بالنسبة إلي كلاعب وكمدرب، وسوف نحافظ على شخصيتنا كفريق يلعب بعقلية الفوز فقط”.