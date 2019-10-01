سوبر كورة يكشف عن نجمى منتخب الفراعنة المهددين بالاعتزال فى عهد البدرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسود حالة من الانقسام داخل أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى حول الاستعانة بخدمات الثنائى عبد الله السعيد وأحمد فتحى خلال المعسكر المقبل للفراعنة. ويعقد حسام البدرى اجتماعات مكثفة مع جهازه المعاون لحسم القائمة التى سيتم ضمها للمعسكر الذى ينطلق يوم 7 أكتوبر المقبل ويتخلله مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 من نفس الشهر. لمعرفة لماذا نجمى منتخب الفراعنة مهددين بالاعتزال فى عهد البدرى عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

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