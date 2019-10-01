رياضة | فالفيردي: مواجهة إنتر ميلان مُعقدة.. وهذا موقف ميسي من المشاركة في المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي: مواجهة إنتر ميلان مُعقدة.. وهذا موقف ميسي من المشاركة في المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة مواجهة فريقه غدًا أمام إنتر ميلان بالمعقدة.

ويستضيف برشلونة نظيره إنتر ميلان مساء غد الأربعاء في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد :"إنتر ميلان يعتزمون اللعب من الخلف وقد بدأوا موسمهم بشكل مذهل وستكون مُباراة معقدة".

وأضاف :"كانت بداية الإنتر مذهلة لهذا الموسم، نحن نتوقع لعبة صعبة ومعقدة أمامهم".

وزاد :" لا أعرف إذا كان يمكن الاعتماد على ميسي وديمبلي غدا، وسيتحدد موقفهما من المشاركة في المباراة عقب تدريب اليوم.

وتابع :"أنسو وجوردي ألبا وأومتيتي مصابون ولن يتواجدوا معنا في مباراة الغد".

وعن التصريحات المثيرة لمدافع الفريق بيكيه قال فالفيردي :"علينا التركيز على ما لدينا، لدينا أهداف كبيرة في الدوري والأبطال ، علينا أن نستمر بغض النظر إن كانت الخلافات من الخارج أو الداخل".

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وأشار :"لن نخاطر بميسي وسنرى موقفه عقب تدريبات اليوم، نأمل أن يتواجد معنا".

وعن كثرة الإصابات التي يتعرض لها لاعبو برشلونة قال فالفيردي : "لا أحد سعيد أبدًا عندما يتعرض اللاعبون للإصابة بهذه الطريقة المستمرة، والآن في بعض الحالات مثل ديمبلي".

واستطرد :"إنها أول مباراة نلعبها على أرضنا في دوري أبطال أوروبا. الفرق متكافئة ويجب أن نفوز لكي نتخذ خطوة مهمة إلى الأمام".

وأوضح :"نحن نلعب على أرضنا ولكن لا نعرف من هو المرشح ، لكننا نريد الفوز".

وحول الحظوظ القوية لإنتر ميلان في اللقاء أجاب :"نحن موثوقون في ملعبنا بدوري الأبطال، أنا لا أهتم بالمفضل، إنه أمر سخيف".

وأتم حديثه بالرد على استمراره في تدريب برشلونة قائلا :"أنا مرتاح هنا، أشعر أنني في مكاني، يجب علينا نحن المدربون أن نتعامل مع ضغط المباريات والنتائج والصحافة، أشعر بأنني بحالة جيدة".