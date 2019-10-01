مختار مختار يستعين بالتونسى أيمن الطرابلسى على الدكة أمام الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، وضع التونسى أيمن الطرابلسى، لاعب خط وسط الفريق على الدكة كورقة رابحة للاستفادة من قدراته فى مباراة الأهلى المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأربعاء على استاد السلام فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام.
وسحق الإنتاج الحربي نظيره نادي أف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التي أقيمت بينهما على استاد السلام، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام.
ويرى مختار مختار أن خبرات الطرابلسى فى الدورى التونسى مع النجم الساحلى تؤهله لقيادة خط وسط الإنتاج الحربى فى مباراة الأهلى، وسيكون مفاجأة للأحمر خلال اللقاء، لاسيما فى ظل وجود عدد كبير من اللاعبين المتميزين فى تشكيلة الأهلى، ويبحث المدرب عن إيقاف خطورتهم فى موقعة الغد .
كان أيمن الطرابلسى صاحب الـ27 عامًا قد لعب الموسم الماضى فى صفوف الخور القطرى معارًا من النجم الساحلى.
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