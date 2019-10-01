رياضة | تشكيل ناري للسد القطري في مواجهة الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ناري للسد القطري في مواجهة الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري؛ عن تشكيل فريقه لمواجهة الهلال السعودي؛ في ذهاب دور النصف نهائي لدوري أبطال آسيا. ويسعى السد؛ لتحقيق نتيجة مرضيه ومريحة؛ حيث تقام المباراة على ملعبه حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة؛ووسط جماهيره. وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة؛ والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة؛ والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات العريية المتحدة. وجاء تشكيل السد القطري كالآتي:-. Advertisements حراسة المرمى: سعد الشيب. خط الدفاع: عبد الكريم حسن - طارق سلمان - سالم الهاجرى- يونج جونج. خط الوسط: جابى - بوعلام خوخى- نام - أكرم عفيف. خط الهجوم: حسن الهايدوس- بغداد بونجاح.

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