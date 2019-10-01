رياضة | "هازارد".. جلاكتيكو جديد أم صفقة وهمية ؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هازارد".. جلاكتيكو جديد أم صفقة وهمية ؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أرقام النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد، مع فريق ريال مدريد الإسباني، منذ انضمامه إليه، خلال سوق الانتقالات الصيفية، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد كان من المتوقع من الرقم 7 "هازارد" في دربي مدريد أمام أتلتيكو يوم السبت، ان يقدم الكثير لكنه لم يصل إلى المستوى الذي توقعه الكثيرون على الرغم من تحمسه للمشاركة في المباراة.

وشارك هازارد في الديربي لمدة 77 دقيقة وحتى أخطر الكرات التي جاءت من الجهة اليسرى كانت من المدافع الإسباني ناتشو فرنانديز وليس من النجم البلجيكي.

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وخلال الديربي، فقد أكمل هازارد 31 محاولة من أصل 40 و 15 منها جاءت في الشوط الثاني من المباراة لكنه لم ينجح إلا في واحدة حيث تمكن كيران تريبير من إدارته بسهولة وخسر الكرة 17 مرة.

وقضى اللاعب شهراً سريعاً قبل أن يعود مرة أخرى هذا الشهر وفي مواجهة جدول ضيق بمجرد عودته لم يكن الأمر سهلاً حيث قال زيدان "عليك أن تذهب ببطء معه"

"نحن نعلم أنه سوف يعود".. فعلى الرغم من عدم تسجيله اي هدف أو تمرير تمريرة حتى الآن يتم طرح بعض الأسئلة حيث لدى هازارد أربع تسديدات على المرمى في 267 دقيقة خاضها مع الفريق.

ومن الجدير بالإشارة فإنه لحد الآن تعد نسبة نجاح هذه التسديدات 57% وفي نفس المرحلة التي يمر بها هازارد حالياً كان في الموسم الماضي مع تشيلسي لديه سبعة أهداف وتمريرتين.