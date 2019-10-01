رياضة | التشكيل الرسمي للجونة أمام الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي للجونة أمام الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الصربي نيبوشا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الاتحاد السكندري بعد قليل في المباراة التي ستقام على ستاد "الإسكندرية" ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

ويبحث فريق الجونة لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم بعدما تلقى الخسارة في اللقاء الماضي على يد ضيفه الإسماعيلي بهدف نظيف.

وضم تشكيل الجونة كلًا من :-

حراسة المرمى : محمود الغرباوي

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خط الدفاع : باسم علي - محمد نجيب - لؤي وائل - عمرو سعداوي

خط الوسط : أكرم توفيق - سيرجي أكا - إسلام محارب - أحمد مجدي

خط الهجوم : كيامبادي - أحمد ياسر ريان.

أما البدلاء :-

عمر رضوان - خالد صبحي - جوناثان - محمد ليلة - والتر بواليا - أحمد حمدي - محمد ناجي "جدو".