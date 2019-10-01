شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يواجه البنك الأهلى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الترسانة مع البنك الأهلى بعد غد الخميس ضمن سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الشواكيش استعدادا لدورى القسم الثانى.

ومن المقرر أن تبدأ مباريات القسم الثانى يوم 20 أكتوبر الجارى بمجموعة الصعيد، على أن تكون لقاءات المجموعة الثانية التى يشارك بها الترسانة يوم 21 من الشهر نفسه، على أن تكون مباريات المجموعة الثالثة يوم 22.

كان فريق الترسانة قد حقق فوزا كبيرا على دمنهور بثلاثة أهداف مقابل لا شىء أحرزها محمد أشرف ومحمد أشرف الصغير هدفين.