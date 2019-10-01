رياضة | رغم تألقه الكبير.. زيدان يعود بنجم ريال مدريد للنفق المظلم مرة أخرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم تألقه الكبير.. زيدان يعود بنجم ريال مدريد للنفق المظلم مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية أن هناك تغيير جذري بين عشية وضحاها حدث للنجم الكولومبي خاميس روديجيز، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، حيث تحول الأمر من من الثناء من قبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى تركه خارج القائمة المستدعاة، لتعود بذلك أسوأ كوابيس اللاعب.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد أمضى النجم الكولومبي الميركاتو الصيفي الماضي كله يسمع شائعات حول مستقبله لكنه انتقل بعد ذلك من عدم الحاجة إلى التواجد في تشكيلة الفريق في بداية الليجا ويبدو أنه كان له مكان في خطط زين الدين زيدان.

وبدءاً من المباراة ضد بلد الوليد شارك خاميس في 11 مباراة مع ريال مدريد للمرة الأولى منذ 832 يوم حيث لعب 56 دقيقة في السانتياجو بيرنابيو الذي شاهده بفرحة شديدة كما حدث له في اخر مباراتين.

الاصابة ثبت في الوقت المناسب انه تم استبعاده من المباراة ضد فياريال قبل الظهور مرة أخرى ضد ليفانتي لمدة 90 دقيقة حيث لقد بذل كل شيء على أرض الملعب وقال زيزو "لقد أظهر أنه جيد للغاية ، إنه لاعب يتمتع بجودة عالية ، لقد قدم كل شيء على أرض الملعب وانا سعيد به".

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بدأ خاميس بعد ذلك في فرنسا حيث تعرض الفريق للإهانة ضد باريس سان جيرمان ولعب دوراً رئيسياً في فوز الفريق على إشبيلية وشارك لمدة 76 دقيقة قبل أن يعزز زيدان الدفاع بفالفيردي.

في المباراة ضد أوساسونا كان الكولومبي أحد الضحايا حيث لعب تسع دقائق فقط بعد خروج فالفيردي حيث وصف زيدان الأوروغواياني بأنه "رائع" بعد المباراة.

وتدرب خاميس رودريجيز بشكل طبيعي يوم الأحد والاثنين لكنه وضع خارج القائمة المستدعاة ضد كلوب بروغ مع لوكا مودريتش وإيسكو.

ولعب خاميس ما مجموعه 234 دقيقة في ثلاث مباريات منذ عودة فيدي فالفيردي، حيث ان المباراة القادمة ضد غرناطة في الليجا ستكون بمثابة مؤشر على ما إذا كان في خطط زيدان أم لا.