رياضة | هازارد: هذا ما احتاجه للتألق مع ريال مدريد.. وأشعر بسعادة مفرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد: هذا ما احتاجه للتألق مع ريال مدريد.. وأشعر بسعادة مفرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، أنه يلعب بالفعل في أفضل نادٍ في العالم، مشيرًا لأن زملائه والمدرب، كلهم رائعون معه. وأن كل شيء يسهل عملية اندماجه بالفريق، وفقط يتوجب عليه رفع المستوى والعمل يومياً ليكون الأفضل.

وقال هازارد في تصريحات صحفية لموقع "RTL" البلجيكي: "كلوب بروج فريق جيد بلاعبين جيدين. مجرد تواجد مينيولي في حراسة المرمى يبين أنه فريق رائع بمدرب يعرف كيف يلعب. سيكون الأمر صعباً، لكن كل مباريات الأبطال صعبة. الأمر سيكون خاصاً ﻷنه فريق بلجيكي لكن بالنسبة لي ما يهمني هو الفوز".

وأضاف اللاعب قائلاً: "من الرائع رؤية زيدان يوميا والعمل معه، عند وصولي كنت أراه كقدوة لي لكن الآن هو مدربي ونحاول أن نقوم بعمل جيد معا".

وواصل بقوله: "صحيح أننا في صدارة الليجا، كل شيء ليس مثالياً بطبيعة الحال بما أننا خسرنا المباراة الأولى ضد باريس. غدا مباراة كبيرة تنتظرنا. دوري الأبطال يحظى بمكانة مهمة في مدريد، ﻷنه النادي الأكثر تتويجا بالمسابقة. وهذا ما سنحاول فعله، الفوز بدوري أبطال أوروبا".

Advertisements

وتابع: "أنا دائما سعيد، حتى في أرض الملعب عندما لا تسير الأمور بشكل جيد. لكن العيش هنا والتعلم الى جانب أفضل اللاعبين في العالم يجعلني أشعر بسعادة مطلقة".

واستطرد: "للأسف، في بداية الموسم تعرضت لإصابة تسببت في تأخير التحضيرات لكن لا بأس، كل شيء يمضي بسلاسة لاستعادة الإيقاع".

وأردف: "أعرف جيدا أن الموسم طويل وأن الجميع يرغبون في أن أسجل وأؤدي بشكل جيد. وأنا أولهم ولذلك يجب علي العمل أكثر لبلوغ أفضل حالاتي قريبا. لقد قمت بإثبات إمكانياتي في الماضي، الآن يجب علي رفع المستوى في محاولة ﻷن أكون الأفضل في الملعب".

وأتم اللاعب الرائع بقوله: " أنا محاط بلاعبين جيدين، ربما يتطلب ذلك وقتاً أكثر مما كان يتوقع الناس. لكن أشعر أنني في حالة جيدة. لست شخصا يستسلم للغضب في أول أو ثاني مباراة يفشل فيها. هذه كرة القدم".