رياضة | جريزمان: هدفنا الفوز أمام إنتر ميلان غدًأ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان: هدفنا الفوز أمام إنتر ميلان غدًأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال جريزمان في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد :"مباريات دوري الأبطال دائما شي خاص ، وهذه المرة هي أول مباراة للأبطال لي في الكامب نو ، سأحتاج أن أعمل مع المجموعة للفوز ، الأهم غدا هو الحصول على الثلاث نقاط".
وأضاف :"لدينا فريق رائع وغداً سنجد التشكيلة المناسبة للفوز، ".
وتابع :" أنا مرتاح لكني بحاجة للتحسن على أرض الملعب خاصةً تحركاتي، وأشعر بالراحة هنا، لكنني ما زلت بحاجة للتحسين في الملعب، خاصة في الحركة مع الكرة".
وزاد :"مازال علي التاقلم مع عثمان وليو ميسي وأسوفاتي وسواريز ، لكن للأسف لم نتمكن من الاجتماع جميعا معا بسبب الإصابات ، لدينا العديد من اللاعبين الرائعين".
وأشار :"ديمبلي يصل قبل التدريب لتقوية جسمه، إنه يعتني بنفسه ولكن عندما تدخل في دينامية من الإصابات يصعب عليك الابتعاد عن المشاكل".
وأوضح :" أعرف بعض الحيل لإختراق غودين اذا لعب غداً مع فريقه إنتر ميلان".
وزاد :"دوري الأبطال حلمي مثلما هو حلم الجميع، ونأمل أن نحصل على ليلة جميلة غدا مع جماهيرنا".
وأردف :"في برشلونة أرى أشياء جديدة حول كيفية الاستعداد للمباريات ورؤية أخرى لكرة القدم، أنا آخذ كل شيء لأُحسن من نفسي، أنا سعيد جدًا هنا".
وأتم حديثه :"كونتي مدرب رائع سواء مع اليوفي أو إيطاليا والآن مع الإنتر ، لذلك هم خصم صعب ، لكن علينا الحصول على الثلاث نقاط لأنها في غاية الأهمية".