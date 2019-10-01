رياضة | جريزمان: هدفنا الفوز أمام إنتر ميلان غدًأ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان: هدفنا الفوز أمام إنتر ميلان غدًأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة على أهمية تحقيق الفوز في مباراة الغد أمام إنتر ميلان الإيطالي بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

وقال جريزمان في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد :"مباريات دوري الأبطال دائما شي خاص ، وهذه المرة هي أول مباراة للأبطال لي في الكامب نو ، سأحتاج أن أعمل مع المجموعة للفوز ، الأهم غدا هو الحصول على الثلاث نقاط".

وأضاف :"لدينا فريق رائع وغداً سنجد التشكيلة المناسبة للفوز، ".

وتابع :" أنا مرتاح لكني بحاجة للتحسن على أرض الملعب خاصةً تحركاتي، وأشعر بالراحة هنا، لكنني ما زلت بحاجة للتحسين في الملعب، خاصة في الحركة مع الكرة".

وزاد :"مازال علي التاقلم مع عثمان وليو ميسي وأسوفاتي وسواريز ، لكن للأسف لم نتمكن من الاجتماع جميعا معا بسبب الإصابات ، لدينا العديد من اللاعبين الرائعين".

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وأشار :"ديمبلي يصل قبل التدريب لتقوية جسمه، إنه يعتني بنفسه ولكن عندما تدخل في دينامية من الإصابات يصعب عليك الابتعاد عن المشاكل".

وأوضح :" أعرف بعض الحيل لإختراق غودين اذا لعب غداً مع فريقه إنتر ميلان".

وزاد :"دوري الأبطال حلمي مثلما هو حلم الجميع، ونأمل أن نحصل على ليلة جميلة غدا مع جماهيرنا".

وأردف :"في برشلونة أرى أشياء جديدة حول كيفية الاستعداد للمباريات ورؤية أخرى لكرة القدم، أنا آخذ كل شيء لأُحسن من نفسي، أنا سعيد جدًا هنا".

وأتم حديثه :"كونتي مدرب رائع سواء مع اليوفي أو إيطاليا والآن مع الإنتر ، لذلك هم خصم صعب ، لكن علينا الحصول على الثلاث نقاط لأنها في غاية الأهمية".