رياضة | رايولا يُعقد مفاوضات ميلان ودوناروما حول تجديد العقد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رايولا يُعقد مفاوضات ميلان ودوناروما حول تجديد العقد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عديدة، أنه تشهد مفاوضات نادي آي ميلان الإيطالي من أجل تجديد عقد حارسه المتألق جيانلويجي دوناروما، تواجه عقبة جديدة في الفترة الحالية.

وبحسب ما ذكرته التقارير الإيطالية، في هذا الشأن، فإن الأمور بين الميلان ودوناروما قد تعقدت بعدما التقى مينو رايولا وكيل أعماله بمسؤولي النادي الإيطالي.

وفي هذا السايق، أوضحت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية الشهيرة، أن مينو رايولا لا يرغب في أن يوقع دوناروما على تمديد العقد مع الروسونيري، مقابل الحصول على نفس الراتب السنوي.

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ومن أجل ذلك فقد اجتمع وكيل دوناروما مع إدارة الفريق الإيطالي العريق، خلال الأسبوع الماضي، للتفاوض بشأن التجديد، لكن لم يتم الاتفاق بين الطرفين.

وألمحت الصحيفة الإيطالية إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قد قدم عرضا مغريًا من أجل التعاقد مع دوناروما خلال الميركاتو الصيفي الماضي، مقابل انتقال حارس البي إس جي، الدولي الفرنسي ألفونس أريولا، ومعه مبلغ مالي، لكن اللاعب الإيطالي قد فضل البقاء مع "الروسونيري".

ومن الجدير بالذكر أن عقد دوناروما مع آي سي ميلان سوف ينتهي في صيف 2021 حيث يتقاضى اللاعب الشاب مبلغ 6 مليون يورو سنويا.