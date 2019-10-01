رياضة | عاجل.. أزمة في مباراة الزمالك والمقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أزمة في مباراة الزمالك والمقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، كواليس عدم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع الزمالك، والمقرر إقامتها مساء الخميس المقبل، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد عبد السلام في تصريحات صحفية عصر اليوم، أن صعوبة التواصل مع الإدارة الحالية للشركة الراعية يشكل عائقا كبيرا، حيث لم تتواصل مع إدارة النادي منذ بداية الموسم، مشيرا إلى أنه يتبقى لنا مستحقات من الموسم الماضي لم نحصل عليها، بالإضافة إلى مقدم الموسم الجاري.

وأضاف: "كان لدينا وعود بحل قصة المستحقات المتأخرة من الموسم الماضي، لذلك قررنا عدم التعرض لموضوع إذاعة المباريات طوال تلك الفترة، ولكن انقطاع التواصل مع الإدارة الجديدة للشركة الراعية، جعلنا نقرر عدم إذاعة مباراة الزمالك".

وأنهى حديثه قائلا: "حتى الآن لا تزال الأزمة قائمة، لا يوجد تواصل حقيقي من الشركة الراعية، وسنحاول تحقيق مكاسب مالية من خلال بيع تذاكر المباراة".

