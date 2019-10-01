رياضة | طلعت يوسف يُعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلعت يوسف يُعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الجونة بعد قليل، في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع زعيم الثغر لاستغلال عامل الأرض في مباراة اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية، بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام فريق الزمالك بهدف نظيف.

كما يأمل الجونة العودة من الإسكندرية بنتيجة إيجابية بعدما سقط أيضًا في الجولة الأولى على ملعبه أمام الإسماعيلي بهدف دون رد.

وضم تشكيل الاتحاد السكندري كلًا من :-

حراسة المرمى : عماد السيد

خط الدفاع : أسامة العزب - محمود رزق - محمد أنور - السيد سالم

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خط الوسط : نور السيد - أحمد نبيل مانجا - خالد الغندور

خط الهجوم : رزاق سيسيه - أوكوي - خالد قمر.

أما البدلاء :-

محمود الزنفلي - أيمن غباشي - صبري رحيل - إسلام جمال -محمد جدو - هشام محمد - أحمد رفعت.

خط الوسط :

خط الهجوم : خالد قمر