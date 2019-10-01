اونلاين | شووت NOW: مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر Semi Final AFC قناة بي ان سبورت المفتوحة الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شووت NOW: مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر Semi Final AFC قناة بي ان سبورت المفتوحة الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

Yalla Shoot يستضيف ملعب جاسم بن حمد بالدوحه مباراة كبيرة بين نادي السد القطرى ونادى الهلال السعودي فى ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، في لقاء قوى يسعي فيه السد لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه تساعده فى لقاء الإياب بالسعودية، بينما الهلال يسعي أن يسجلوهدف يساعده فى لقاء الإياب والوصول للنهائي، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Star.

KOORA ONLINE موعد مباراة السد والهلال بدوري أبطال آسيا

يلتقي الفريقين على ملعب جاسم بن حمد فى قطر فى تمام الخامسة ونصف بتوقيت مصر والسادسة ونصف بتوقيت السعودية والسابعه ونصف بتوقيت الإمارات والرابعه ونصف بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة KOORA GOAL.

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Koora Goal القموات الناقلة لمباراة السد والهلال بدوري أبطال آسيا

يلتقي الفريقين على ملعب جاسم بن حمد فى قطر فى تمام الخامسة ونصف بتوقيت مصر والسادسة ونصف بتوقيت السعودية والسابعه ونصف بتوقيت الإمارات والرابعه ونصف بتوقيت جرينتش، ويذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 وقناة الكأس HD 3، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Yalla Shoot.

KOORA LIVE وتأهل الهلال السعودى لمباراة نصف النهائي بعد الفوز على نظيره الاتحاد السعوذى بنتيجة 3_1 بمجموع المباراتان، بينما تأهل السد بعد فوزه على نادى النصر السعودى بنتيجة 4_3 بمجموع المباراتان، ويسعي كلاهما لتحقيق نتيجة إيجابية للوصول للمباراة النهائية، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الهلال والسد بدوري أبطال آسيا Koora Star.

Koora Online يقدم الخليج 365 الرياضي لمتابعيه بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة، KOORA 7asry بث مباشر لمباراة السد القطرى والهلال السعودي بدوري أبطال آسيا.