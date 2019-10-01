اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر الآن قناة Al Kass المفتوحة

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مشاهدة مباراة الهلال والسد اليوم الثلاثاء 1-10-2019 بث مباشر عبر رابط كورة اون لاين kora online ، حيث يحل فريق الهلال السعودي ضيفا ثقيلا على نظيره السد القطرى، فى المواجهة المرتقبة المقرر إقامتها، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "جاسم بن حمد"، بالعاصمة القطرية "الدوحة"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال اسيا بالنسخة الحالية 2019.

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وتنطلق أحداث مباراة الهلال ضد السد بنصف النهائي الآسيوي، ليكون مساء اليوم الثلاثاء الموافق 1-10-2019، حيث تم تحديد وقت مباراة الهلال والسد ليكون في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثالثة والنصف بتوقيت جرينتش، وفي تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت المملكة السعودية، وبتوقيت قطر، كما سيكون اللقاء في تمام السابعة ونصف مساءً بتوقيت الإمارات.

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سوف تقوم مجموعة قنوات بي أن سبورت إتش دي الرياضية bein sports hd بنقل مباريات دوري أبطال آسيا، وتم تحديد القناة الناقلة لمباراة السد والهلال في نصف النهائي لتكون قناة beIN SPORTS HD 2، كما تم تحديد معلق المباراة في الذهاب وهو الجزائري حفيظ دراجي، كما يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة بجودة عالية وروابط سريعة بدون تقطيع.

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ومن الجدير بالذكر انه لا توجد غيابات في صفوف عملاق الكرة القطرية، السد، قبل موقعة الدوحة أمام الزعيم السعودي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وسيكون الفريق كامل العدد وجميع أسلحة المدرب الإسباني الواعد، تشافي هيرنانديز، جاهزة لتحدي العملاق السعودي.

وعلى الجهة الأخرى فقد عاد سلمان الفرج لتدريبات الهلال الجماعية قبل مباراة السد بعد إنهاء برنامجه التأهيلي الذي خاضه عقب تعافيه من الإصابة، وكذلك عاد النجم البيروفي أندريه كاريلو من الإصابة، وسيكون الموج الأزرق في كامل جاهزيته في مباراة الدوحة.