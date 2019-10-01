اونلاين | الهلال ضد السد NOW: يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS تابع لايف رابط ماتش الهلال GOAL

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مباراة السد والهلال بث مباشر اليوم بجودات مناسبة ومتعددة رابط سريع، الهلال كان قد تأهل إلي هذا الدور بعد تفوقه في دور الستة عشر على مواطنه الاهلي السعودي بأربع أهداف لثلاثة في مجموع اللقاءين، وفي دور الثمانية فاز على اتحاد جدة بثلاثة أهداف لهدف في مباراة الإياب بالرياض، بعدما كان تعادل سلبياً في لقاء الذهاب بملعب الجوهرة المشعة، ليستمر في حلم التتويج الأسيوي ولعب دور الأربعة، إليكم رابط مشاهدة الهلال والسد بدون انقطاع hd نقل على الهواء.

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الهلال والسد بث مباشر live لعبة اليوم، وصعد السد لهذا الدور بعد تفوقه في دور الستة عشر على لخويا القطري، وفي دور الثمانية تغلب على النصر السعودي بعدما عوض هزيمته 2-1 ذهاباً إلي فوز بثلاثة أهداف لهدف أياباً، ويعول الفريق في تلك المباراة على المهاحم الجزائري بغداد بونجاح وصانع الألعاب القطري أكرم عفيف، ونجم خط الوسط الأسباني جابي، بينما يعول الهلال على المهاجم الفرنسي جوميز وصانع الألعاب الأيطالي جوفينكو، اونلاين يلا شوت مباراة الهلال ضد السد النقل الحي مباشرة مجاناً بدون تشفير.

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