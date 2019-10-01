اونلاين | alostora live الزعيم:مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر yalla shoot يوتيوب بدون تقطيع ماتش الهلال اليوم ضد السد NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر alostora live الزعيم:مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر yalla shoot يوتيوب بدون تقطيع ماتش الهلال اليوم ضد السد NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الهلال والسد اليوم الثلاثاء 1-10-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot ، حيث ينطلق نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019 ، بين كلا من الهلال السعودي والسد القطري، في ذهاب نصف نهائي الأبطال الآسيوي، والمقام علي ملعب ستاد جاسم بن حمد حيث ينزل الزعيم السعودي ضيفاً علي القطري.

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وتم تحديد الموعد الرسمي لمباراة السد ضد الهلال بنصف النهائي الآسيوي، ليكون مساء اليوم الثلاثاء الموافق 1-10-2019، حيث تم تحديد وقت مباراة الهلال والسد ليكون في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثالثة والنصف بتوقيت جرينتش، وفي تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت المملكة السعودية، وبتوقيت قطر، كما سيكون اللقاء في تمام السابعة ونصف مساءً بتوقيت الإمارات.

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وتتولى مجموعة قنوات بي أن سبورت إتش دي الرياضية bein sports hd بنقل مباريات دوري أبطال آسيا، وتم تحديد القناة الناقلة لمباراة السد والهلال في نصف النهائي لتكون قناة beIN SPORTS HD 2، كما تم تحديد معلق المباراة في الذهاب وهو الجزائري حفيظ دراجي، كما يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة بجودة عالية وروابط سريعة بدون تقطيع.

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ويأتي التشكيل المتوقع للهلال في هذه المباراة، على النحو التالي : حراسة المرمى: عبدالله المعيوف - خط الدفاع: ياسر الشهراني، جانغ، محمد البريك، علي آل بليهي - خط الوسط: محمد كنو، جوستافو كويلار، أندري كاريو، كارلوس إدواردو - خط الهجوم: عمر خربين، بافيتيمبي جوميز.

بينما يتوقع أن يكون تشكيل السد على النحو التالي : حراسة المرمى: سعد الشيب، خط الدفاع: رو رو – خوخي بوعلام – طارق سلمان، خط الوسط: علي أسد – جونج وو يونج – جابي فيرنانديث – عبد الكريم حسن، خط الهجوم: حسن الهيدوس – أكرم عفيف – بغداد بونجاح.