اونلاين | كورة beIN بث مباشر مباراة الهلال والسد.. مشاهدة الهلال اليوم (semi Final) يلا شوت HD لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة beIN بث مباشر مباراة الهلال والسد.. مشاهدة الهلال اليوم (semi Final) يلا شوت HD لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق الهلال السعودي ضيفا ثقيلا على نظيره فريق السد القطري مساء اليوم الثلاثاء على استاد جاسم بن حمد الدولي، وذلك ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

استطاع نادي الهلال السعودي فى ربع نهائى دورى أبطال من التغلب على مواطنه فريق الاتحاد جدة عند فوزه بثلاثية مقابل هدف.

في لقاء العودة وحسم التعادل السلبي مواجهة الذهاب، وكذلك تمكن السد القطري من التغلب علي النصر السعودي بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين موسم ٢٠١٩ بثلاثية مقابل هدف بالعودة، رغم فوز الهلال بهدفين مقابل هدف فى لقاء الذهاب .

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موعد مباراة الهلال والسد :

تنطلق مباراة الهلال والسد فى تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر.الساعة السادسة و النصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.الساعة السابعة و النصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال و السد القطري :

تذاع مباراة الهلال أمام السد بشكل حصري عبر قناة "bein sports HD 2"بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي، ويدير لقاء الهلال و السد القطري الحكم العماني أحمد أبو بكر الكاف.