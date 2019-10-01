اونلاين | يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر KOOORAGOAL كورة ستار رابط ستريم ماتش الهلال GOAL Gomez

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يلتقي فريق الكرة بنادي السد القطري نظيره الهلال السعودي، في اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب استاد جاسم بن حمد، ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتمكن فريق السد القطري من الوصول للدور قبل النهائي بعد الفوز على النصر السعودي بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

بينما تأهل الهلال بعد إقصائه لنظيره الاتحاد السعودي، والفوز بنتيجة 3-1، في مباراة الإياب بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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موعد مباراة الهلال والسد اليوم في دوري أبطال آسيا

تقام مباراة اليوم بين الهلال والسد في الساعة 5.30 بتوقيت القاهرة، 6.30 بتوقيت السعودية

القناة الناقلة لمباراة الهلال ضد السد في دوري أبطال آسيا

تذاع مباراة الهلال ضد السد في دوري أبطال آسيا عبر قناة "bein sports hd2".