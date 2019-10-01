اونلاين | أونلاين NOW: بث مباشر مباراة الهلال ضد السد Yalla Shoot بدون تقطيع.. رابط مشاهدة ماتش الهلال الآن جودة متعددة جوال NQW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أونلاين NOW: بث مباشر مباراة الهلال ضد السد Yalla Shoot بدون تقطيع.. رابط مشاهدة ماتش الهلال الآن جودة متعددة جوال NQW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة السد ضد الهلال، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ضيفًا ثقيلاً على نظيره السد القطري، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

موعد مباراة السد ضد الهلال لمشاهدتها عبر كورة أونلاين KORAONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة السد ضد الهلال فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة السد ضد الهلال، في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة السد ضد الهلال

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة السد ضد الهلال حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق المميز حفيظ الدراجي، في قمة الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة الآسيوية.

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يسعى السد القطري للثأر من خسارته في موسم 2015 أمام مضيفه الهلال السعودي، عندما تعرض نادي السد حينها لخسارة مفاجئة بهدفين مقابل هدف، لذلك يتطلع أبناء الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي القطري لتحقيق الفوز على أرضهم ووسط جماهيرهم Alhilal ONLINE.

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يلا شوت Yalla Shootمباراة السد ضد الهلال

نقدم لكم بث مباشر لمباراة السد ضد الهلال، للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على السد القطري، نظرًا لقوة نظيره الهلال خاصة في ظل تمرسه في البطولة الآسيوية في الأعوام الماضية.

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حقق الهلال فوزًا صعبًا على مضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف، في قمة مباريات الجولة الخامسة، ونجح كذلك السد في الفوز على نظيره السيلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة في أخر مباراة خاضها الفريق في الدوري القطري للموسم الحالي.

رابط مشاهدة مباراة السد ضد الهلال كورة ستار KORA STAR

لمتابعة ترتيب الفريقين في الدوري

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي المباراة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 نقاط، بينما يحتل السد صدارة الدوري القطري برصيد 12 نقطة.