اونلاين | لايف (بث حي مباشر) .. مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر اليوم الثلاثاء live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف (بث حي مباشر) .. مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر اليوم الثلاثاء live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي الهلال والسد يوم الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب “جاسم بن حمد”، في مباراة من العيار الثقيل لحساب منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

موعد مباراة الهلال والسد والقنوات الناقلة:

من المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت أبو ظبي، وتنقل المواجهة عر قناة “بي إن سبورت 2” الناقل الرسمي للنسخة الحالية من البطولة الآسيوية، ويعلق على أحداثها المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

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يدخل الهلال مباراته القادمة أمام السد القطري وهو مرتفع المعنويات بعد اعتلائه صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 نقطة، حصدهم من خوض 5 مباريات، فاز في 4 وتعادل في واحدة فقط.

وصل الزعيم إلى الدور الحالي من دوري أبطال آسيا بعد أن أقصى مواطنه الاتحاد، في المباراة التي انتهت بين الفريقان بالتعادل السلبي ذهاباً، والفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لصالح الموج الأزرق إياباً.

وفي المقابل فقد وصل السد القطري لهذا الدور من دوري الأبطال بعد فوزه على النصر السعودي، إذ قلب تأخره أمام الفريق الأصفر في الذهاب بنتيجة هدفين لهدف إلى ثلاثة مقابل هدف وحيد في الإياب.