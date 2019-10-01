اونلاين | يلا شوت NOW مشاهدة مباراة الهلال ضد السد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف NEW تابع لايف ماتش الهلال Livestream

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يستعد فريق الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام مضيفه السد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويلتقي الهلال مع مضيفه السد، مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب “جاسم بن حمد”، في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية.

وتنطلق مباراة الهلال مع السد، في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، المقرر أن يتم إذاعة المباراة عبر شاشة “بي إن سبورت 2″، بأداء صوتي للملعق الجزائري حفيظ دراجي.

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ويدخل الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أن اعتلى قمة جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 13 نقطة، حصدهم خلال 5 جولات، من الانتصار في 4 مباريات والتعادل بأخرى.

وكان الهلال قد وصل للدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية، بعد أن أقصى نظيره اتحاد جدة، بالتعادل السلبي في ذهاب ربع النهائي، والفوز بثلاثية مقابل هدف في لقاء الإياب.

أما فريق السد، فقد حصل على بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من دوري الأبطال، على حساب النصر السعودي، بعد تعرضه للهزيمة بثنائية مقابل هدف ذهاباً، والفوز بثلاثية مقابل هدف إياباً.