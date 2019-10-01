الان تتابع فيديو.. جماهير سودانية تطارد حكمًا: “إجري يا زول عشان ما تموت” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365
تداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر واقعة مؤسفة وغريبة حدثت في مباراة ببطولة كأس السودان (الموازية للدوري السوداني) طارد فيها الجمهور حكم مباراة كرة قدم حتى منزله.
وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365”، قامت الجماهير بحصب الحكم بالحجارة ورددت عبارات (أجري يازول عشان ماتموت).
وتم ذلك بعد المباراة التي أقيمت في مدينة العيلفون شرق العاصمة السودانية الخرطوم، التي كان طرفها فريقي مريخ العيلفون وبدر أم ضوابان.
واحتج الجمهور كثيرًا على الحكم عثمان آدم، وتصاعد الاحتجاج لدرجة التحرش بالحكم الذي لم يجد وسيلة أفضل للخروج من هذا المأزق غير الهروب من الملعب والخروج من الاستاد كما لو كان عداءً في سباق للجري.
ووفقًا للمقطع المتداول، قام عدد من الجماهير بملاحقة الحكم والجري خلفه للحاق به قبل الوصول إلى منزله في سلوك رياضي غير مقبول، وظهر صوت أحد الجماهير يصيح “أجري علشان ما تموت” فيما وجد المشهد استنكارًا شديدًا مع مطالبة الاتحاد السوداني لكرة القدم بإصدار قرارات رادعة على المتسببين فيما حدث.
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