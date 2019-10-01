شكرا لقرائتكم خبر عن «ماني» يكشف حقيقة غضبه من «صلاح» وعلاقتهما حاليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن لقطته الشهيرة حين أبدى غضبه الشديد أثناء مغادرته الملعب مستبدلًا من مباراة بيرنلي بسبب عدم تمرير زميله المصري محمد صلاح الكرة له في إحدى الهجمات التي كان فيها في موقف أفضل أمام مرمى الخصم.

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ورد «ماني» على سؤال عن علاقته بـ«صلاح»، خلال المؤتمر الصحفي السابق لمباراة الريدز، غدًا، أمام ريد بول سالزبورج النمساوي، قائلًا: «واو، أي سؤال هذا! هناك أشياء تحدث في كرة القدم، كنت غاضبًا قليلًا لأنها كرة قدم وأنت تريد تسجيل المزيد من الأهداف، يمكنك أن ترى مانشستر سيتي يفوز 8-0 و7-0 و6-0».

وأضاف: «اعتقدت أنه كان من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نسجل أهدافًا بقدر ما يمكنا، ولكن هذا يحدث، هو لم يراني».

واختتم حديثه في هذه النقطة موضحًا: «كنت غاضبًا قليلًا، ولكننا أصبحنا أصدقاء جيدين حقًا، كل شئ تم نسيانه، هو خلفنا الآن».