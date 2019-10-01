شكرا لقرائتكم خبر عن «فينجر» مرشح لتدريب ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني السابق لنادي أرسنال الإنجليزي، ضمن المرشحين لخلافة ماركو جيامباولو في مقعد الإدارة الفنية لميلان الإيطالي.

وحسب صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن المدرب الفرنسي الذي قاد أرسنال لمدة 20 عامًا قد يتولى قيادة ميلان بعد الانطلاقة الكارثية للفريق في الدوري الإيطالي هذا الموسم، إذ يحتل المركز الـ 16 برصيد 6 نقاط بعد 6 جولات تلقى خلالهم 4 هزائم.

ولم يتولى «فينجر» تدريب أي فريق منذ رحيله عن الجانرز في مايو 2018.