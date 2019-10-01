شكرا لقرائتكم خبر عن «رونالدو» يلمح للاعتزال قريبًا جدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى إمكانية اعتزاله قريبًا جدًا مؤكدًا أنه أصبح يستمتع بالحياة بعيدًا عن كرة القدم.

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وفي حوار مع SportBible، قال البرتغالي: «لازلت أحب كرة القدم، العمر ليس مهمًا، كل شئ يتعلق بالعقلية».

وأضاف: «لكن في السنوات الخمس الأخيرة بدأت استمتع بحياتي خارج إطار كرة القدم، لذا من يعلم ما يمكن أن يحدث العام القادم أو في العامين القادمين».

وكان «رونالدو» قد صرح في حوار سابق مع شبكة TVI البرتغالية قائلًا: «ربما يمكنني اختتام مسيرتي العام القادم، ولكن يمكن أيضًا أن ألعب حتى سن الـ 40 أو 41».