شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب»: «أليسون» يقترب من العودة.. وهذا موقف «شاكيري» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن اقتراب عودة حارسه أليسون بيكر من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع فريقه منذ المباراة الأولى من البريميرليج.
وقال «كلوب» في المؤتمر الصحفي السابق لمباراة الريدز أمام ريد بول سالزبورج النمساوي: «نحن في مزاج جيد وروح جيدة، ولكن علينا أن ننتظر قليلًا لنعطي إجابة أخيرة حول الحالة البدنية».
وأضاف: «من الواضح أن جويل ماتيب تعرض لإصابة خفيفة في مباراة شيفيلد، وعلينا أن نرى بالتحديد كيف سيكون حالها».
وتابع الألماني: «بعيدًا عن ذلك، الجميع بخير، بالطبع لدينا اللاعبين الذين لم يكونوا متاحين الأسبوع الماضي، وهذا يعني أن شاكيري لا يزال لا يزال مصابًا».
وكشف «كلوب» عن اقتراب الحارس البرازيلي أليسون بيكر من العودة للمشاركة بعد قرابة شهرين من إصابته في مباراة نورويتش في افتتاح الدوري الإنجليزي.
وأوضح «كلوب»: «أليسون قريب جدًا (من العودة) ولكن بالطبع ليس للعب غدًا».
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