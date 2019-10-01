رسميا.. مانشستر سيتي يفقد نجم الفريق أمام دينامو زغرب بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

دي بروين

كتب أنس عبد الغني

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الثلاثاء رسميا غياب نجم الفريق في مواجهة نظيره نادي دينامو زغرب بدوري أبطال أوروبا.



وأكد نادي مانشستر سيتي أن البلجيكي كيفين دي بروين نجم الفريق سيغيب عن مواجهة نادي دينامو زغرب في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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سبب غياب دي بروين عن مانشستر سيتي ضد دينامو زغرب

وكشف نادي مانشستر سيتي أن دي بروين يعاني من إصابة في فخذه تعرض لها خلال مواجهة نادي إيفرتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وستتسبب في غيابه عن مباراة دينامو.

موعد مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب بدوري أبطال أوروبا

وستلعب مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.