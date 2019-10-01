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رسميا.. مانشستر سيتي يفقد نجم الفريق أمام دينامو زغرب بدوري أبطال أوروبا

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أنس عبد الغني 0 تبليغ

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

دي بروين

دي بروين

رسميا.. مانشستر سيتي يفقد نجم الفريق أمام دينامو زغرب بدوري أبطال أوروبا

كتب

أنس عبد الغني

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الثلاثاء رسميا غياب نجم الفريق في مواجهة نظيره نادي دينامو زغرب بدوري أبطال أوروبا.

 

وأكد نادي مانشستر سيتي أن البلجيكي كيفين دي بروين نجم الفريق سيغيب عن مواجهة نادي دينامو زغرب في بطولة .

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سبب غياب دي بروين عن مانشستر سيتي ضد دينامو زغرب

 

وكشف نادي مانشستر سيتي أن دي بروين يعاني من إصابة في فخذه تعرض لها خلال مواجهة نادي إيفرتون في بطولة الممتاز وستتسبب في غيابه عن مباراة دينامو.

موعد مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب بدوري أبطال أوروبا

 

وستلعب مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.  

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