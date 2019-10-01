التفاصيل والموعد.. مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

يسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق تقدم مبكر في المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا UEFA عندما يستضيف دينامو زغرب في ملعب الاتحاد اليوم الثلاثاء.



وجد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي صعوبة في التنقل خلال هذا الموسم على المستوى المحلي ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الإصابات التي عانى منها فريقه ، ولا سيما دفاعه. ومع ذلك ، فإن التأثير لم ينتقل بعد إلى منتصف الأسبوع حتى الآن ، حيث فاز سيتي بمباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا ، حيث امتلأ خلال الاختبار الصعب خارج ملعبه في شاختار دونيتسك.

دينامو زغرب ، من ناحية أخرى ، فاجأ أتالانتا لكرة القدم النظيفة والواعدة. يتمتع دينامو بخبرة أكثر من فريق دوري الدرجة الأولى الإيطالي في المنافسة الأوروبية الأولى وقد أظهر ذلك في اليوم حيث أنهى الفريق المضيف هزيمة 4-0 أمام أتالانتا.

سينتقل التركيز الآن إلى إنجلترا لصالح دينامو زغرب ، الذي يأمل أن يحذف بعض النقاط من المجموعة المفضلة لتعزيز فرصهم في التأهل لمرحلة خروج المغلوب. سيتطلع السيتي، من ناحية أخرى ، إلى كسب النقاط الثلاث للوصول إلى وضع مريح في المجموعة C في أسرع وقت ممكن.

مانشستر سيتي

يناضل كيفن دي بروين ليكون جاهزًا للمباراة في الوقت المناسب لمباراة دينامو زغرب ومن غير المرجح أن يشكل جزءًا من تشكيلة يوم المباراة. في غيابه ، يجب على ديفيد سيلفا أن يتخطى خط الوسط ، مع رودريغو وبرناردو سيلفا يعيدان أدوار كل منهما.

يجب أن يكون سيرجيو أجويرو لائقًا بما يكفي للبدء ، خاصة بعد استراحة أثناء عطلة نهاية الأسبوع ، إذا جاز التعبير. يجب أن يستمر رياض محرز في البداية في غياب ليروي سان ، الذي لم يعد قريبًا من أن يكون متاحًا للاختيار. من المتوقع أن يكمل رحيم ستيرلنج تشكيلة الفريق ، حيث يحرس ايدرسون هدف مانشستر سيتي.

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تشكيلة الفريق المحتمل (4-3-3): ادرسون؛ كانكيلو ، أوتامندي ، فرناندينيو ، ميندي ؛ برناردو سيلفا ، رودريغو ، ديفيد سيلفا ؛ محرز، اجويرو، الجنيه الاسترليني

دينامو زغرب

يتمتع العمالقة الكرواتيون بشهادة صحية نظيفة ، والتي ستكون بمثابة دفعة قوية لنيناد بيليكا لأنه يأمل في انتزاع نقطة أو ثلاثة من الاتحاد. من الناحية المثالية ، من غير المحتمل أن تكون هناك أي تغييرات على بداية الأحد عشر التي سادت أتلانتا 4-0 على أرضه في يوم الافتتاح من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ينبغي على كيفن ثيوفيل كاثرين وإميل ديلافير ودينو بيريتش تقديم الدعم في الدفاع عن هدف زغرب الذي سيحكمه دومينيك ليفاكوفيتش. في التشكيلة التي ستكون 3-4-3 ، يختار خط الوسط الأربعة نفسه ، مع تعيين كل من بيتار ستويانوفيتش ونيكولا مورو وأريجان أديمي ومارين ليوفاتش جميعهم للحفاظ على مواقعهم.

كان ميسلاف أورسيتش بطل ثلاثية هاتريك ضد أتالانتا وسيبدأ على الجانب الأيمن من خط الهجوم المكون من ثلاثة رجال. من المحتمل أن يقود برونو بيتكوفيتش هجوم دينامو زغرب على مانشستر سيتي. لكن التركيز سيكون على داني أولمو ، الذي سيبدأ من اليسار ، للتأثير على الإجراءات واغتنام الفرص للجانب الضيف.