شكرا لقرائتكم فرح: لن أتسامح مع أي رياضي ينتهك لوائح المنشطات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال البطل الأولمبي البريطاني مو فرح يوم الثلاثاء إنه لا يتسامح مطلقاً مع أي شخص ينتهك قواعد المنشطات، بعد إيقاف مدربه السابق ألبرتو سالازار أربع سنوات.

وقالت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات إنها عاقبت سالازار بداعي "تسهيل تعاطي مواد محظورة" عندما كان يشغل منصب كبير المدربين في برنامج لتطوير أداء متسابقي سباقات التحمل في الولايات المتحدة ترعاه شركة "نايكي" في أوريغون.

وقال فرح في بيان لشبكة سكاي سبورتس: أشعر بالارتياح بعد أن أكملت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات تحقيقاتها بشأن ألبرتو سالازار. لقد تركت مشروع "نايكي" في أوريغون في 2017 لكني لا أتسامح مطلقا مع أي شخص يخالف القواعد أو يتجاوزها. صدر قرار بالفعل وأنا سعيد بانتهاء القضية.

وتوقف سالازار عن تدريب فرح في 2017 عندما قرر البطل البريطاني العودة إلى إنجلترا، وقال فرح وقتها إن تحقيقات المنشطات ليست السبب وراء الانفصال.