شكرا لقرائتكم أغلى لاعب في تاريخ بايرن: مبالغ الانتقالات "غير معقولة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر الفرنسي لوكاس هرنانديز الذي أصبح أغلى لاعب في تاريخ نادي بايرن ميونخ الألماني، أن مبالغ "غير معقولة" تُنفق في سوق انتقالات كرة القدم في الآونة الأخيرة، ما يتسبب بضغط على اللاعبين لتبرير المبالغ التي تدفع للحصول على خدماتهم.

وانضم الظهير الأيسر المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، رسميا هذا الصيف إلى النادي البافاري قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 80 مليون يورو بعد تعافيه من عملية جراحية في ركبته خضع لها في مارس الماضي.

وكلف هرنانديز (23 عاما) بايرن ميونيخ بضعف المبلغ الذي دفعه في أغلى صفقتين سابقا: مواطنه كورانتان توليسو من ليون في صيف 2017 مقابل 41,5 مليون يورو، والإسباني خافي مارتينيز من أتلتيك بلباو في صيف 2013 مقابل 40 مليون يورو.

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لكن قيمة صفقة هرنانديز تبقى متواضعة أمام الرقم القياسي (222 مليون يورو) لانتقال البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي صيف 2017.

وقال هرنانديز في تصريحات لخدمة "دازن" للبث: أصحبت الأرقام مبالغا فيها بشكل كبير مؤخرًا. تُدفع مبالغ لا تصدق وغير معقولة، لكن بسبب الثقة التي وضعها النادي بي بدفعه هذا المبلغ، جاء دوري الآن لأرد الجميل على أرض الملعب وأقدم كل ما لدي.

وخاض الفرنسي أربع مباريات كاملة من السبع الأخيرة لناديه، ويتوقع أن يكون أساسيا حين يحل بايرن ضيفًا على توتنهام الإنجليزي في منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا مساء يوم الثلاثاء.