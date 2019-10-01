شكرا لقرائتكم سولشاير مستاء من نتيجة التعادل مع أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد خيبة أمله إزاء تعادل فريقه مع ضيفه أرسنال 1 - 1 مساء الاثنين في ختام منافسات المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم مانشستر بهدف عن طريق الاسكتلندي سكوت مكتوميناي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ثم أدرك الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ التعادل لأرسنال في الدقيقة 58.

وقال سولشاير عقب المباراة: مرة أخرى نتقدم بهدف ونخفق في تعزيز التقدم بهدف آخر، نحن في بداية بناء شيء... ونشعر بخيبة أمل فقط لكوننا لم ننجح في تسجيل الهدف الثاني. ورغم خيبة أمله إزاء التعادل، أكد سولشاير أنه لا يزال يعتقد أن فريقه يسير على الطريق الصحيح.

ومن جانبه، قال ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد إن الفريق كان يفترض به تقليص الأخطاء واستغلال الفرص. وأضاف: نحن فريق مانشستر يونايتد، لذلك علينا الفوز بهذه المباريات، على لاعبينا تقديم رد فعل ن خلال تحسين الأداء، نتطلع إلى المباراة المقبلة وسنسعى إلى الفوز.