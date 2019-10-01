شكرا لقرائتكم رغم الشائعات.. فيرتونخين يحافظ على تركيزه مع توتنهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال يان فيرتونخين مدافع توتنهام هوتسبير إنه لم يفقد تركيزه بسبب التكهنات الإعلامية حول مستقبله مع ناديه واستبعاده من تشكيلة الفريق اللندني في بداية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وغاب المدافع البالغ عمره 32 عاما، الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الجاري، عن أول ثلاث مباريات لتوتنهام في الدوري قبل أن يستعيد موقعه في آخر أربع مباريات، وشارك فيرتونخين أيضا في التعادل 2-2 مع أولمبياكوس اليوناني في بداية مشوار ناديه بالمجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا.

وقال فيرتونخين في مؤتمر صحافي: مستقبلي لم يؤثر على تركيزي. أدرك عمري جيدا وأنا لا أزال شابا وهذا لا يزعجني، أريد خوض أكبر عدد ممكن من المباريات. أنا طموح جدا وأشعر أنه لا يزال أمامي بعض السنوات الجيدة. أتمنى أن أساعد الفريق طالما كنت موجودا.

وأكد ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام على أهمية وجود المدافع البلجيكي مع النادي اللندني، وقال: بعد خمس سنوات مع يان هذا الموسم السادس لنا وهو دائما ما يكون لاعبا مهما في مشروعنا.. هذا الشعور لن يتغير.