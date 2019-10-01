«صافي يا لبن».. ماني عن أزمته مع صلاح: «كنت محبطاً والآن نسيت كل شيء»

الموجز

تحدث النجم السنغالي ساديو ماني عن أزمته الأخيرة مع زميله بفريق ليفربول الإنجليزي، اللاعب العربي المصري محمد صلاح، وذلك على هامش مباراة فريقه اما سالزبورج النمساوي المقرر إقامتها غداً ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ماني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم الثلاثاء، إن الخلاف الذي وقع بيني وبين محمد صلاح "أمر طبيعى ويمكن أن يحدث فى كرة القدم".

Advertisements

وأوضح النجم السنغالي أن سبب الأزمة يرجع إلى أنه كان محبطًا خلال مباراة بيرنلي، "لأنه من الطبيعى أن تكون فى حاجة إلى تسجيل الأهداف".

وأكد ماني على علاقته الطيبة مع الفرعون المصري قائلاً: "محمد صلاح صديق مقرب ونسيت ما حدث تماما".

ووقع خلاف بين ماني وصلاح خلال مباراة بيرنلي ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في سبتمبر الماضي، حيث انفعل اللاعب السنغالي عقب استبداله فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة.