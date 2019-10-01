“تابع” نتيجة مباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا Al hilal vs Al sadd

نعرض لزوارنا الكرام نتيجة مباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا، حيث يحل فريق الهلال السعودي ضيفا ثقيلا على فريق السد القطري على أرضية ملعب جاسم بن حمد لحساب مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2019.

ونقدم لكم في هذا المقال توقيت إقامة مباراة الذهاب بين الهلال والسد والقنوات الناقلة للقاء، كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة عبر موقعنا لحظة بلحظة.

نتيجة مباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا

يدخل فريق السد القطري مباراة اليوم لتحقيق الفوز بنتيجة جيدة تساعده في مباراة الإياب للتأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال آسيا.

يذكر أن فريق السد القطري قد حقق الانتصار في الدور ربع النهائي للبطولة على حساب فريق النصر السعودي بمجموع المباراتين 4/3.

على الجانب الآخر يسعى فريق الهلال السعودي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، حيث يعيش الفريق حالة جيدة ويتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي حتى الآن برصيد 13 نقطة.

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وكان فريق الهلال السعودي قد تخطى مواطنه فريق اتحاد جدة السعودي في دور ربع النهائي بمجموع المبارتين 3/1.

توقيت مباراة الهلال والسد والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية مباراة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساء بتوقيت الدوحة، الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة اليوم بين الهلال والسد على الهواء مباشرة عبر قناة beIN sport HD 2، وكذلك عبر تطبيق beIN connect، ويقوم بالتعليق على مباراة اليوم المعلق المتميز حفيظ دراجي.

وسنقوم عبر موقعنا متابعة مباراة الهلال والسد لحظة بلحظة، فتابعونا.