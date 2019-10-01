أستطلع و توقع هنا نتيجة مباراة الهلال السعودي ضد السد القطري المرتقبة اليوم في نصف نهائي دوري أبطال...

تترقب الجماهير السعودية والقطرية مباراة القمة بين الزعيمين الهلال والسد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أسيا، ويتطلع جمهور كلا الفريقين للفوز والعبور إلي الدور النهائي للبطولة على حساب الآخر، ففريق الهلال السعودي يريد التتويج الأسيوي الثالث، الذي طال انتظاره قرابة العقدين، والزعيم القطري المدجج بالنجوم تحت قيادة نجم برشلونة يريد الفوز باللقب الأسيوي الكبير، تابعونا عبر موقعنا عرب فور نيوز لتعرفوا المزيد من الأخبار.

تقام المباراة اليوم على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، في 15.30 بالتوقيت العالمي غرينتش، 17.30 بتوقيت القاهرة،18.30 بتوقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

نتيجة مباراة الهلال والسد اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أسيا.

يأمل الزعيم السعودي في بلوغ المباراة النهائية على حساب السد القطري، ووصل الهلال السعودي للدور نصف النهائي على حساب مواطنه الاتحاد السعودي، بنتيجة 3-1 في المباراتين، ويأمل في أستكمال المشوار الأسيوي خاصة أن الفريق ملئ بالنجوم، أمثال الفرنسي جوميز والإيطالي جوفينكو والكولمبي جوستافو.

Advertisements

السد القطري يأمل في أستكمال المشوار هو الأخر والوصول إلي نهائي البطولة الأسيوية الكبيرة، خاصة أنه يعيش أزهى عصوره على الصعيد المحلي، يعتلي صدارة دوري نجوم قطر بتحقيق العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من أربع أنتصارات متتالية.

أستطلاع نتيجة الهلال والسد اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أسيا

يرغب كلا الفريقين في الفوز والعبور إلي المباراة النهائية خاصة الفريق السعودي، الذي فاز بالبطولة مرتين سابقتين في عام 1991 ، 2000، وحصل على لقب الوصيف في 4 مرات سابقة، أعوام 1986 ، 1987 ،2014 ، 2017.