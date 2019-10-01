في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا السد القطري ضد الهلال السعودي اليوم

السد القطري سيتواجه مع الهلال السعودي في “قمة أسيوية” وستقام المباراة اليوم في الخامسة والنصف مساءً الثلاثاء بأستاد “جاسم بن حمد”، بالعاصمة القطرية “الدوحة”، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

في الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال آسيا إستطاع نادي السد القطري الإطاحة بفريق النصر السعودي، بينما نجح الهلال السعودي بالفوز علي اتحاد جدة في لقاء سعودي خالص.

لقاء السد والهلال سيكون عنوانه التشويق والمتعة في ظل الدوافع الذي يمتلكها كل منهما لحصد الفوز قبل المشاركة في لقاء الإياب المحدد لها 22 أكتوبر علي إستاد “جامعة الملك سعود” في العاصمة السعودية “الرياض”.

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وسيتواجه المنتصر في دور نصف نهائي غرب آسيا في الدور النهائي مع الفائز من اللقاء الثاني لقبل النهائى والخاصة بمنطقة شرق آسيا، والذي تجمع بين جوانجزهو ايفرجراند الصيني وأوراوا ريد دايموندز الياباني.

مباراة اليوم هو اللقاء التاسع الذي يجمع بين ناديي الهلال السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد، منذ المباراة الأولي في عام 2010.