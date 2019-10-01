شكرا لقرائتكم خبر عن قمة جديدة مع الزمالك.. تعرف على مباريات الأهلى فى شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر حسابها على موقع فيس بوك مواعيد مباريات الفريق الأحمر فى شهر أكتوبر الجارى، الذى يفتتحه أبناء التتش بمواجهة قوية أمام الإنتاج الحربى يوم 2 أكتوبر فى الجولة الثانية من الدورى العام، وكان النادى الأهلى قد حقق فوزاً ثميناً فى مباراة الجولة الأولى على سموحة بهدف نظيف.

ويواجه النادى الأهلى فريق أسوان العائد من جديد إلى دورى الأضواء والشهرة، فى مباراة الجولة الثالثة يوم 5 أكتوبر.

ويلتقى النادى الأهلى مع الزمالك فى قمة الدورى العام والجولة الرابعة فى المسابقة المحلية عندما يواجه بفرسان ميت عقبة في 19 أكتوبر.

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وكان النادي الأهلي قد واجه الزمالك في سبتمبر الماضي ليفوز الفريق الأحمر بثلاثية مقابل هدفين في مباراة كأس السوبر المصري التي توج بها المارد الأحمر للمرة رقم 11 في تاريخه.

ويختتم الفريق الأحمر مبارياته في شهر أكتوبر بمواجهة نادي الجونة في الجولة الخامسة من عمر المسابقة المحلية.