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الاتحاد السكندرى يهاجم الجونة بقمر واوكوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء الجونة، بعد قليل، فى الجولة الثانية من بطولة الدورى.

وجاءت التشكيلة على النحو التالى:-

حراسة المرمى .. عماد السيد

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خط الدفاع .. محمود رزق – محمد أنور – السيد سالم – أسامة العزب

خط الوسط .. نور السيد – خالد الغندور – مانجا – رزاق سيسيه

الهجوم .. إيمانويل اوكوى – خالد قمر

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