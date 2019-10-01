الاتحاد السكندرى يهاجم الجونة بقمر واوكوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء الجونة، بعد قليل، فى الجولة الثانية من بطولة الدورى. وجاءت التشكيلة على النحو التالى:- حراسة المرمى .. عماد السيد Advertisements خط الدفاع .. محمود رزق – محمد أنور – السيد سالم – أسامة العزب خط الوسط .. نور السيد – خالد الغندور – مانجا – رزاق سيسيه الهجوم .. إيمانويل اوكوى – خالد قمر

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