شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: الإسماعيلى فريق عنيد لكن المصرى يلعب للفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى صعوبة مباراة الإسماعيلى، مشيرا إلى أنه منافس صعب وعنيد.

ويحتضن ملعب برج العرب الديربى المقرر له الخامسة والنصف من مساء غد الأربعاء فى إطار الأسبوع الثانى للدورى المحلى.

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وأضاف مدرب المصرى، فى تصريحات صحفية، "مباراة الغد أمام منافس قوى وعنيد يمتلك العديد من اللاعبين المتميزين فى خطوطه الثلاثة ويقوده جهاز فنى كفء بقيادة الصربى ميودراج".

وأشار لاعب الإسماعيلى ومديره للكرة سابقا "الدراويش سيدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه في أولى مبارياته بالدورى خارج ملعبه على الجونة العنيد وكذلك تخطيه قبل أيام عقبة فريق أهلى بنغازى الليبى والوصول لدور الستة عشر من دورى أبطال العرب".

واختتم حديثه "يجب اقتناص الفرص السهلة والتركيز التام سواء في الجوانب الدفاعية أو الهجومية، لاسيما أن المصرى يلعب على الفوز بالنقاط الثلاثة".