شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقرر خصم 50% من مكافأة الشامى وعبد الحكيم بسبب الأنانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بالجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى أن الصربى ميودراج المدير الفنى للفريق قرر خصم 50% من مكافأة الثنائى محمد الشامى ووجيه عبد الحكيم لاعبا الفريق بسبب الاستهتار الذى ظهر به الثنائى فى مباراة أهلى بنى غازى الليبى، وعدم تعاونهما أمام مرمى الخصم ما تسبب فى ضياع الفرص وخروج الدراويش مغلوباً.
وكان المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى قد صرف مكافأة التأهل لدور الـ16 بالبطولة العربية للاعبين قبل مواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الخامسة والنصف عصر غد الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام.
وعقد إبراهيم عثمان اجتماعا مع لاعبى الفريق الأول استهله بتقديم التهنئة للاعبين، بعد تحقيق الانتصار فى الجولة الافتتاحية لمسابقة الدورى الممتاز على حساب فريق الجونة بجانب حصد بطاقة التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال بعد عبور عقبة أهلى بنى غازى الليبى.
وأكد عثمان للاعبين أنه كان يتمنى تقديم آداء أفضل فى مواجهة الإياب أمام بطل ليبيا، مطالبا الجميع ببذل مزيد من الجهد والعرق من أجل استمرار مسيرة الانتصارات وإعلاء اسم الدراويش عاليا على المستوى المحلى والقارى.
وحصد الدراويش بطاقة التأهل لدور الستة عشر بكأس زايد للأندية الأبطال عقب الإطاحة بفريق أهلى بنى غازى الليبى بعد الفوز عليه ذهاباً 4-2 والخسارة فى موقعة الإياب بهدف دون رد.
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