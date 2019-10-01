شكرا لقرائتكم خبر عن قائد شباب الأهلى: 47 جنيها أول راتب وعايش فى النادى مبخرجش غير خميس وجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل زينهم قائد فريق الشباب لكرة القدم بالنادى الأهلى مواليد 1999 أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد السكندرى أمس الأول فى دورى الجمهورية، واستحق الفوز وحصد النقاط الثلاثة.

وأضاف عادل، فى تصريحات للموقع الرسمى للقلعة الحمراء، "بدأنا بشكل جيد فى المباراة وسجلنا هدفين فى أول 25 دقيقة، لكننا تراجعنا قليلاً فى الشوط الثانى ولسنا راضين عن هذا التراجع، لكننا ما زلنا فى بداية الموسم وسنحاول تدارك هذه الأخطاء".

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وتابع قائد شباب الأهلى قائلاً: نخوض هذا الموسم وأمامنا هدف واحد وهو الفوز بلقب الدورى.. هذا ما اعتدنا عليه فى الأهلى دائماً لأننا لا نلعب على أى شىء سوى الفوز والمركز الأول.. أخفقنا فى حصد البطولة خلال الموسم الماضى لكن الأمر مختلفا هذا الموسم والجميع لديهم رغبة قوية فى التتويج باللقب".

وأضاف لاعب الأهلى: "استطعنا حسم مباراة الزمالك من الشوط الأول فى الجولة الثانية، لنفوز بثلاثية نظيفة فى ميت عقبة"، موضحا "أول راتب تقاضيته كان 47.50 جنيه، وبقضى أغلب أوقاتى فى النادى مبخرجش غير يوم الخميس أو الجمعة مع أصحابى".