شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. رمضان صبحى خارج حسابات حسام البدرى أمام بتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكان حسام البدري استقر على إعفاء محمد صلاح خلال معسكر المنتخب المقبل لخوض ودية بتسوانا يوم ١٤ أكتوبر المقبل لضمان إراحة اللاعب والتخلص من حالة الإجهاد. Advertisements وتواصل حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب مع لاعبنا الدولي محمد صلاح للإطمئنان على حالته الصحية ومعرفة مدى حالة الإجهاد التي يعاني منها بسبب ضغط المباريات المتلاحقة مع ناديه وأيضا الاطلاع على برنامجه التدريبي وذلك لمراعاة برنامجه العلاجي لاسيما وأنه قد يحتاج إلى فترة راحة خلال المرحلة المقبلة حفاظا عليه من أي مضاعفات مستقبلا قد تؤثر على حالته الفنية.

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