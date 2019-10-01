شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن دورى القسم الثانى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق مباريات دورى القسم الثانى يوم 20 أكتوبر الجارى بمباريات المجموعة الأولى "الصعيد" على أن تقام لقاءات المجموعة الثانية "القاهرة والقناة" فى اليوم التالى، على أن تختتم مباريات الجولة الأولى بمباريات المجموعة الثالثة بحرى يوم 22 أكتوبر.

وحرص مسئولو الأندية على تدعيم صفوفهم بلاعبين سوبر والتعاقد مع عدد من المديرين الفنيين أصحاب الأسماء الرنانة للمنافسة على الصعود لدورى الأضواء أو الاستمرار فى المنافسة والابتعاد عن دائرة الهبوط للقسم الثالث.

س: ما عدد فرق مجموعات القسم الثانى؟

ج : تتكون كل مجموعة بالقسم الثانى من 12 فريقا بعد قرار اتحاد الكرة الأخير، ورفضه زيادة كل مجموعة لـ16 فريقا بالرغم من اتخاذ الجمعية العمومية للجبلاية قرار بزيادة الفرق إلا أن اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة حاليا رفضت القرار وعادت للقرار السابق بإقامة المسابقة بـ12 فريقا لكل مجموعة.

س: متى انتهت فترة القيد الصيفى لأندية القسم الثانى؟

ج : اختتمت بالأمس فترة القيد الصيفى لأندية القسم الثانى، وقامت الأندية بقيد كل اللاعبين الجدد فى القائمة الثانية.

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س : من أبرز المدربين الذين يشاركون بدورى القسم الثانى؟

ج : يضم دورى القسم الثانى عددا من المدربين أصحاب الأسماء الرنانة، حيث يقود سمير كمونة نجم الأهلى الأسبق فريق المنيا، وعلاء ميهوب نجم الأهلى فريق الترسانة، ورمضان السيد مديرا فنيا لنجوم إف سى، وحمزة الجمل الذى يقود القناة، وخالد عيد المدير الفنى لغزل المحلة وهانى العقبى المدير الفنى للرجاء، وياسر رضوان الذى يقود فريق بيلا.

س : من أبرز المدربين الذين غابت شمسهم عن دورى القسم الثانى؟

ج : يأتى محمد صلاح مدرب الزمالك السابق كأحد أكبر الأسماء التى غابت شمسها عن دورى القسم الثانى هذا الموسم بعدما نجح فى قيادة فريقين للدورى خلال العامين الماضيين، حيث نجح فى صعود النجوم وأف سى مصر، إلا أنه لم يتعاقد مع أحد الفرق بالقسم الثانى فى العام المقبل.

كما يغيب أيضا أحمد كشرى المدير الفنى السابق للترسانة وأبو طالب العيسوى المدير الفنى السابق للإسماعيلى، وخالد جلال الذى رفض كل العروض التى وصلته، مفضلا استكمال مشواره فى الدورى الممتاز بعدما قاد الزمالك فترتين مختلفتين.

س : ما أبرز الأندية التى تنافس بالقسم الثانى؟

هناك العديد من الأندية التى شاركت بالدورى الممتاز هبطت للقسم الثانى، يأتى على رأسها نادى الترسانة والمنيا والألومنيوم والقناة والمنصورة وغزل المحلة وبلدية المحلة والرجاء المطروحى وأبو قير للأسمدة.