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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يُحدد منتصف أكتوبر موعدًا مبدئيًا لمواجهة ريال مدريد، المنتخب الأولمبى يرسل قائمته النهائية لبطولة أمم أفريقيا 30 أكتوبر.

الأهلى يُحدد منتصف أكتوبر موعدًا مبدئيًا لمواجهة ريال مدريد

حدد مسئولو النادى الأهلى منتصف أكتوبر موعدًا مبدئيًا لمواجهة ريال مدريد الإسبانى وديًا، بعد اتفاق وفد النادى المكون من خالد مرتجى ومحمد سراج أعضاء مجلس الإدارة مع إدارة النادى الملكى على إقامة مباراة بين الفريقين.

المنتخب الأولمبى يرسل قائمته النهائية لبطولة أمم أفريقيا 30 أكتوبر

يرسل شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى قائمته النهائية من اللاعبين، التى ستشارك فى بطولة أمم أفريقيا يوم 30 أكتوبر المقبل خاصة أنه آخر موعد محدد من قبل الاتحاد الأفريقى لقيد لاعبى المنتخبات الـ8 المشاركة فى البطولة.

كاسونجو يقرر تقديم شكوى الوداد لـ"فيفا" وحالة وحيدة تمنعه

استقر الكونغولى كاسونجو مهاجم الزمالك، على تقديم شكوى فى الوداد المغربى بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بسبب أزمته مع الفريق المغربى عقب إعارته من النادى الأبيض إلى نظيره المغربى.

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شركة الملابس تُخاطب اتحاد الكرة لتوقيع عقود رعاية المنتخب

أرسلت الشركة الألمانية الراعية لملابس المنتخب الوطنى، خطابًا إلى اتحاد الكرة تطلب فيه توقيع العقود مع الجبلاية بشكل رسمى حتى مونديال 2022.

رنيم الوليلى تحافظ على صدارة تصنيف الاسكواش للشهر الـ11 على التوالى

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، عن التصنيف العالمى الجديد لسيدات الاسكواش فى أكتوبر الجارى، حيث استعادت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة هليوبوليس مكانتها فى التصنيف العالمى لتصعد إلى المركز الثالث متخلية عن المركز الخامس.

جهاز المنتخب بقيادة حسام البدرى فى أول مهمة رسمية غدا

قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، حضور مباراة الأهلى والإنتاج الحربى غدا الأربعاء، فى الأسبوع الثانى بالدورى على استاد السلام فى أول مهمة رسمية للجهاز الجديد.

محمد وفائى ينضم للجهاز الطبى فى الأهلى

انضم محمد وفائى أخصائى العلاج الطبيعى والطبيب المعالج لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى للجهاز الطبى الخاص لفريق الكرة الأول بالنادى.