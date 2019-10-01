شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يتجمعون قبل المران بـ90 دقيقة بتعليمات ميتشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ لاعبو الزمالك فى التوافد على مقر القلعة البيضاء بميت عقبة، استعدادًا لخوض التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة، بعد غد الخميس، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وطلب الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، من اللاعبين التجمع فى مقر النادى فى الثالثة والنصف مساء اليوم، على أن يقام التدريب الجماعى فى الخامسة مساءً، لاسيما أن الفريق خاض مرانه فى الحادية عشر صباح أمس الاثنين، بدلاً من الثامنة مساءً.

المدير الفنى للزمالك طلب من اللاعبين عدم الحديث عن أزمة مباراة الأبيض أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال فى دورى أبطال أفريقيا حتى لا يؤثر على تركيزهم فى لقائى الفريق الأبيض أمام المقاصة المقرر لها الخميس المقبل فى الأسبوع الثانى من الدورى ثم أمام نادى مصر المقرر لها الأحد المقبل فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز .

كانت مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت قد شهدت أزمة بسبب تغيير مكان الملعب من بترسبورت إلى برج العرب، وهو ما رفضه الفريق السنغالى الذى تواجد فى ملعب بتروسبوت ولم تقام المباراة، وتدخل الاتحاد الافريقى الذى يدرس الأمر من كل جوانبه على أن يصدر قراراه يوم الثلاثاء المقبل.