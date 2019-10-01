فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من مواجهة الإنتاج بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:
قرر رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، استبعاد الثنائي أحمد الشيخ، وأليو ديانج من قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء الأربعاء، في الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري.
وشارك الثنائي بصفة أساسية في تشكيل الفريق الأحمر بمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، والتي فاز خلالها الأهلي برباعية نظيفة، قبل أن يقرر فايلر استبعادهما لأسباب فنية.
وحقق الأهلي الفوز في الجولة الأولى على حساب سموحة بهدف رمضان صبحي، فيما فاز الإنتاج أمام اف سي مصر الوافد الجديد للدوري بثلاثية نظيفة.
ويغيب عن الأهلي محمود متولي بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر أمام الزمالك، ومروان محسن لإجرائه جراحة بالوجه جراء الإصابة التي تعرض لها بمباراة سموحة في انطلاقة الدوري.
ويعلن فايلر قائمة الفريق لمواجهة الإنتاج عقب مران اليوم في تمام الخامسة.
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